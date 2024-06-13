درجة الحرارة تتراوح ما بين 46 إلى 48 درجة .. الأرصاد: ذروة الموجة الحارة «الجمعة والسبت»

الشارقة - اميمة ياسر - قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ذروة الموجة شديدة الحرارة تبدأ اعتبارًا من اليوم الخميس وتستمر حتى السبت، مشيرة إلى أن العظمى على القاهرة تسجل 40 درجة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يوم سعيد»، المذاع عبر فضائية «المحور»، صباح الخميس، أن يومي الجمعة والسبت يشهدان مزيدًا من الارتفاع في درجات الحرارة، لتصل العظمى على القاهرة إلى 43 درجة.

ونوهت أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة ساعات سطوع الشمس.

وأشارت إلى أن الطقس شديد الحرارة نهارًا في معظم المحافظات أيام الخميس والجمعة والسبت، منوهة أن العظمى تتراوح ما بين 46 إلى 48 درجة على محافظات الصعيد.

وعن طقس عيد الأضحى، أوضحت أن اليوم الأول للعيد يشهد انخفاضًا في قيم الحرارة بمعدل يتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات، لتسجل العظمى على القاهرة 38 درجة.

وذكرت أن الحرارة تنخفض تدريجيًا اعتبارًا من الأحد، مع تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، موضحة أن العظمى على القاهرة تتراوح ما بين 38 إلى 37 درجة، بينما تتراوح على السواحل الشمالية ما بين 32 إلى 33 درجة.