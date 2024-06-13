شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب يريد تصنيع جميع عملات البيتكوين فى الولايات المتحدة.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المرشح الجمهورى للرئاسة دونالد ترامب، إنه يريد أن يتم تصنيع جميع عملات البيتكوين المتبقية فى الولايات المتحدة، وفقاً لصحيفة رويترز.

تحاول صناعة العملات المشفرة بشكل متزايد التأثير على السياسيين الأمريكيين حيث تواجه تدقيقًا شديدًا من قبل المنظمين، خاصة وأن حالات إفلاس شركات العملات المشفرة الكبرى فى عام 2022 أثارت قلق المستثمرين، وكشفت الاحتيال وسوء السلوك، وتركت ملايين المستثمرين خارج جيوبهم.

سجلت عملة البيتكوين خلال الأيام الماضية، خسارة تصل إلى 1.95% فى كل من البورصات الدولية، حيث يتم تداول عملة البيتكوين بسعر 68,049 دولارًا على منصات أجنبية مثل CoinMarketCap، وتراجعت غالبية العملات المشفرة الأخرى خلف عملة البيتكوين فى الجانب الخاسر من مخطط العملات المشفرة يوم الثلاثاء، وفقًا لموقع gadgets360.

سجلت الأثير خسارة أقل من واحد بالمائة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فى وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول إيثريوم 3,560 دولارًا.

انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 2.36% وبهذا، يبلغ تقييم القطاع حاليًا 2.49 تريليون دولار، حسبما أظهرت بيانات CoinMarketCap.