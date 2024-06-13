تكنولوجيا: كوالكوم تؤكد رسمياً على موعد الإعلان الرسمي عن رقاقة Snapdragon 8 Gen 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت كوالكوم إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على موعد الإعلان الرسمي عن رقاقة Snapdragon 8 Gen 4 التي يكشف عنها بشكل رسمي خلال حدث “Snapdragon Summit” السنوي الذي ينطلق من 24 وحتى 26 من شهر أكتوبر.

تعقد شركة كوالكوم مؤتمر “Snapdragon Summit” في شهر أكتوبر، على أن تكون رقاقة Snapdragon 8 Gen 4 الإعلان الرئيسي خلال الحدث.

ومن المقرر أن تنطلق رقاقة Snapdragon 8 Gen 4 بعملية تصنيع TSMC بدقة تصنيع 3 نانومتر، كما تضم الرقاقة نواة Oryon رئيسية.

ويختلف تكوين الرقاقة عن رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 السابقة، التي تميزت بتكوين 1 + 3 + 4 في الأنوية، بينما ينقسم الإصدار الجديد إلى 2 + 6 دون أن يتم تخصيص أنوية للكفاءة.

أيضاً تدعم اثنان من الأنوية أعلى آداء بسرعة تصل إلى 4GHz ولقد سجلت هذه الأنوية 3000 نقطة في إختبارات الآداء للأنوية الأحادية، و10000 نقطة للأنوية المتعددة في منصة Geekbench.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن رقاقة Snapdragon 8 Gen 4 تضم كرت شاشة بمعمارية جديدة، مع تحسينات في ذاكرة التخزين المؤقت والذاكرة لدفع آداء أفضل.

ولقد أكدت بعض التسريبات على أن رقاقة Snapdragon 8 Gen 4 إستطاعت تشغيل “Genshin Impact” على مدار 45 دقيقة بعرض إنسيابي ومستقر للإطارات.

يذكر أن التفاصيل التي جاءت حتى الآن أكدت على أن سلسلة Xiaomi 15 ستكون أولى الإصدارات المميزة برقاقة كوالكوم القادمة، كما تنضم وان بلس بهاتف OnePlus 13، وiQOO بهاتفها المرتقب iQOO 13، كما يقدم المعالج لسلسلة Galaxy S25 العام المقبل.

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