تكنولوجيا: هاتف vivo Y28 4G ينطلق رسمياً بمعالج Helio G85

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت vivo مؤخراً عن هاتف vivo Y28 4G الذي يضم بطارية بقدرة 6000 mAh، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Helio G85 ويتوفر بسعر 199 دولار.

يتميز هاتف vivo Y28 4G بشاشة LCD بحجم 6.68 إنش، ودقة عرض 720 في 1608 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90 Hz، وسطوع بنسبة 1000-nit.

كما يدعم Y28 4G رقاقة معالج Helio G85، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 مجيا بيكسل لعمق التصوير، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم vivo Y28 4G بطارية بقدرة 6000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 44W، كما ينطلق الهاتف بمعايير IP64 لمقاومة رذاذ الماء.

كما ينطلق هاتف Y28 4G بنظام تشغيل Android 14، وواجهة Funtouch OS 14، على أن يتوفر بألوان الأخضر والبرتقالي بسعر 199 دولار أو 185 يورو.

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