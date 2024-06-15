تكنولوجيا: مكالمات فيديو WhatsApp تحصل على 32 مشارك وميزة مشاركة الشاشة والمزيد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن تطبيق WhatsApp اليوم عن مجموعة من التحسينات لمكالمات الفيديو. أولاً، يمكنك الآن إجراء مكالمة فيديو مع ما يصل إلى 32 شخصًا عبر جميع أجهزتك.

بعد ذلك، تدعم مكالمات فيديو WhatsApp الآن مشاركة الشاشة مع الصوت. وأخيرًا، باستخدام ميزة تسليط الضوء على المتحدث، يتم تمييز الشخص الذي يتحدث تلقائيًا ويظهر أولاً على الشاشة.

ومن المقرر أن يتم طرح كل هذه الميزات خلال الأسابيع المقبلة لجميع مستخدمي WhatsApp. بالإضافة إلى ذلك، تقول الخدمة إنها تظل تركز بلا هوادة على جودة الصوت والفيديو، للحصول على مكالمات أكثر وضوحًا بغض النظر عن مكان وجودك.

ولتحقيق هذه الغاية، تم إطلاق مؤخرًا برنامج ترميز جديد يعمل على تحسين موثوقية المكالمات. وهذا يجعل المكالمات على الأجهزة المحمولة تستفيد من عزل الضوضاء والصدى بشكل أفضل، بينما يمنح أيضًا مكالمات الفيديو دقة أعلى لأولئك الذين يستخدمون اتصالات سريعة.

يجب أن يكون الصوت أكثر وضوحًا بشكل عام أيضًا، حتى إذا كان اتصالك بالشبكة ضعيفًا أو كنت تستخدم جهازًا قديمًا.

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