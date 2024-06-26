شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن السيبراني" يحذر من ثغرات أمنية بمنتجات Google والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً "عالي الخطورة"، بخصوص ثغرات أمنية

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في منتجات Google.وأصدرت Google تنبيهاً أمنياً للإعلان عن ثغرات في منتجاتها.وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Google توضيحاً لهذه التحديثات: عبر الرابط.