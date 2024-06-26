علوم وتكنولوجيا

"الأمن السيبراني" يحذر من ثغرات أمنية بمنتجات Google

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً "عالي الخطورة"، بخصوص ثغرات أمنية في منتجات Google.
وأصدرت Google تنبيهاً أمنياً للإعلان عن ثغرات في منتجاتها.

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وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Google توضيحاً لهذه التحديثات: عبر الرابط.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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