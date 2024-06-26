تكنولوجيا: إطلاق الدراجة النارية الكهربائية Aima Q7 بسعر 634 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم الكشف عن الدراجة النارية الكهربائية Aima Q7 في الصين. وتأتي الدراجة النارية الكهربائية المدمجة مع ممتصات صدمات قابلة للتعديل مع خمسة مستويات للتعديل، كما أنها تتميز بمساحة دواسة تبلغ 360 ملم وتصميم كلاسيكي شامل.

تحتوي الدراجة على إطار مزدوج الأنبوب من الفولاذ عالي الكربون يعكس تصميمها القديم الحديث. كما تدعم وسادة مقعد الدراجة خمسة مستويات للتعديل (80 كجم، 120 كجم، 150 كجم، 170 كجم، و180 كجم) لامتصاص الصدمات.

يتم تشغيل Aima Q7 بواسطة محرك كهربائي بقوة 1000 واط وهي توفر نطاقًا يصل إلى 100 كيلومتر. يبلغ طول قاعدة العجلات 1250 ملم وتبلغ أبعادها 1775 × 650 × 1130 ملم.

تتميز Aima Q7 بوظيفة قفل سرج عالي المرونة مقاس 600 مم تم تصنيفها على أنها “درجة الدراجات النارية” من قبل الشركة المصنعة.

تعتمد الدراجة تصميم فرامل قرصية أمامية وخلفية بينما تبلغ سعة مقعدها 27 لترًا. وتعتبر الدراجة مناسبة للحركة في المناطق الحضرية وتتميز أيضًا بوظيفة الدفع/المساعدة العكسية بالإضافة إلى ركن السيارة صعودًا والتباطؤ التلقائي عند نزول المنحدرات.

تحتوي Aima Q7 على تطبيق جوال مصاحب يمكن استخدامه للتحكم في السيارة عن بعد، بالإضافة إلى عرض بيانات الرحلة. وتتمتع الدراجة بنظام إضاءة ذكي بحد أقصى للسطوع يصل إلى 30 ألف سي دي ومسافة إضاءة حوالي 56 مترًا، بينما يبلغ عرض الإضاءة حوالي 12 مترًا.

تأتي Q7 مع منصة أدوات ذكية ذات شاشة ملونة تعرض الوقت وحالة البطارية وبيانات الركوب والمعلومات ذات الصلة. يمكن استخدام ثلاث نغمات رنين متعددة الألحان اختيارية كتنبيهات للإشعارات وتذكيرات بالشحن.

وتدعم الدراجة أيضًا استعادة الطاقة والقيادة على الطرق الزلقة من خلال نظام التتبع المضاد للانزلاق TCS.

تحتوي Aima Q7 على العديد من خيارات إلغاء القفل بما في ذلك استخدام المفتاح والتطبيق وفتح قفل Bluetooth وفتح القفل عن بعد.

تتوفر الدراجة الإلكترونية بخمسة ألوان مختلفة: الازرق والفضي والرمادي والبيج والاخضر، وهي متوفرة للشراء من منصات البيع بالتجزئة في الصين بما في ذلك JD.com بسعر إطلاق يبلغ 4599 يوانًا (634 دولارًا).

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