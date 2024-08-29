تكنولوجيا: إطلاق إصدار HyperOS 2.0 في 10 أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المعروف أن شركة شاومي تعمل على الجيل الثاني من HyperOS منذ فترة طويلة. ورصدت Xiaomitime سابقًا مجموعة من التعليمات البرمجية في النظام والتي تشير إلى أن الشركة تعمل على HyperOS 2.0.

والآن، يدعي أحدث تسرب من الصين أنه سيتم إصدار HyperOS 2.0 في 10 أكتوبر. ووفقًا للصورة، قد يحصل Redmi K70 Ultra على إصدار HyperOS 2.0 OS2.0.1.0.VNNCNXM في 10 أكتوبر 2024. لذا، يمكن إطلاق الجيل الثاني من HyperOS في 10 أكتوبر.

وبالنسبة لأولئك الذين يتساءلون عن إمكانية إطلاق شاومي للجيل الجديد من HyperOS على جهاز Redmi أولاً، فمن الممكن أيضًا أن تطلق الشركة Xiaomi 15 و Xiaomi 15 Pro في نفس التاريخ. وترددت شائعات سابقًا أن سلسلة Xiaomi 15 ستكون أول من يقوم بتشغيل HyperOS 2.0.



لقد تم بالفعل رصد تفاصيل مثيرة للاهتمام حول HyperOS 2.0. ومن المعروف أنه سيعتمد على كل من Android 14 و Android 15 وسيصل إلى العديد من أجهزة شاومي و Redmi و POCO.

وبناءً على ما نعرفه حتى الآن، سيعمل HyperOS 2.0 على تحسين الاتصال بأجهزة شاومي الأخرى وسيحتوي على ميزة يمكنها اكتشاف الكاميرات المخفية.

كما ألمح Lu Weibing، الرئيس والمدير العام للعلامة التجارية Redmi وشاومي، سابقًا إلى أن HyperOS 2.0 متكامل بعمق مع LLMs، مما قد يجعله هاتفًا أفضل يعمل بالذكاء الاصطناعي.

يمكن أن توفر إمكانيات الذكاء الاصطناعي المحسنة في HyperOS 2.0 التعرف المحسن على الصوت، وتحرير الصور والفيديو المحسن، وتوصيات التطبيقات المخصصة. يهدف كل ذلك إلى جعل أجهزة شاومي أكثر سهولة وسهولة في الاستخدام.

وبصرف النظر عن ميزات الذكاء الاصطناعي المذكورة أعلاه، يمكن لـ HyperOS 2.0 أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم إدارة ذكية للبطارية، وتحسين الشحن، وتحسينات أخرى من خلال مراقبة سلوك المستخدم.

بالإضافة إلى ميزات الذكاء الاصطناعي، تم الإبلاغ عن أن HyperOS 2.0 يتمتع بتصميم محدث لواجهة المستخدم.

قد يتوقع المستخدمون أيضًا رسومًا متحركة أكثر سلاسة من الجيل السابق، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المهام المتعددة.

وكجزء من إعادة تصميم واجهة المستخدم، يقدم HyperOS 2.0 إدارة محسنة للإشعارات وخيارات إضافية لتخصيص الشاشة الرئيسية، والتي من شأنها تحسين تجربة المستخدم.

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