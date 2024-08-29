تكنولوجيا: برنامج Gemini AI يقوم الآن بتدوين الملاحظات لك على Google Meet

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يطرح تطبيق Google Meet أداة جديدة للذكاء الاصطناعي تسمى “تدوين الملاحظات لي“، وهي مصممة لتلخيص النقاط الرئيسية تلقائيًا أثناء مكالمات الفيديو.

وبدلاً من إنشاء نص كلمة بكلمة، تستخدم هذه الميزة برنامج Gemini AI من جوجل لالتقاط أبرز المناقشات الهامة في مستند جوجل.

سيتم حفظ المستند في Google Drive الخاص بمالك الاجتماع ويمكن مشاركته مع الحضور أو إضافته إلى حدث التقويم بعد الاجتماع.

وإذا تم تمكينه، فسيتضمن المستند أيضًا روابط لتسجيل الاجتماع والنص الكامل. وفي البداية، ستكون الميزة متاحة لعملاء Google Workspace مع الوظائف الإضافية Gemini Enterprise و Gemini Education Premium و AI Meetings و Messaging.

حاليًا، تدعم الأداة فقط اجتماعات اللغة الإنجليزية التي يتم إجراؤها على أجهزة الحواسب المكتبية أو أجهزة الحواسب المحمولة.

تعمل جوجل على دمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها وخدماتها بقوة، بعد إعلانها العام الماضي عن جلب قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية إلى المزيد من عروضها.

لا يتم دمج مساعد Gemini AI في Google Meet فحسب، بل أيضًا في اندرويد وتطبيقات Workspace الأخرى.

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