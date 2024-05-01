حصيلة اكتتاب مشروع الواقع الافتراضيّ الجديد 5th Scape تقترب من 6 مليون دولار، فكيف يمكنكم المشاركة فيه؟

الرياض - أميرة القحطاني - نجحَت عملة مشروع ألعاب الواقع الافتراضي (VR) الجديد 5th Scape (وعملته 5SCAPE) بتخطي حاجز 5 مليون دولار ضمن اكتتابها، وسط لفتِ استخداماتها الوظيفية الواعدة أنظارَ مستثمرين كثر. ونظراً لجمع المشروع بين تقنية الواقع الافتراضيّ والواقع المعزّز (AR) وميزات البلوكتشين والألعاب، فإنه يُبشّر بازدهار القطاع وتوفيره إمكاناتٍ واعدةً وتجاربَ لعب شيقة.

ويبلغ الهدف التمويليّ لهذا الاكتتاب -الجاري حالياً- 15 مليون دولار، سيتم استخدامها لتطوير النظام التقنيّ الفريد لهذا المشروع.

هل تتأهّب عملة 5SCAPE لتكرار نجاحات عملات الذكاء الصنعيّ؟

يُعَد مشروع 5th Scape مرشحاً لريادة ابتكارات قطاع الكريبتو بفضل جمعِهِ بين تقنياتٍ متطوّرة، لينجَحَ باجتذاب اهتمام الكثير من المستثمرين.

وبالنظر للطابع الرياديّ لقطاع الكريبتو، تنجذب جهاته الفاعلة بقوة للمشاريع الثورية والمبتكَرة، بدليل نموّ مشاريع الكريبتو القائمة على الذكاء الصنعي (AI)؛ حيث ارتفع سعر عملة ريندر (Render-RNDR) الرائدة بنسبةٍ فاقت 400% خلال العام الماضي، كما حققت نظيرتها لمشروع بيتينسور (Bittensor-TAO) -ثانية أكبر عملات القطاع- نموّاً أعلى بنسبة 1,000%.

كذلك رجَّح محللون أن تحقق عملات مشاريع الألعاب نجاحاتٍ كبيرةً، إلا أن دعم مشروع 5th Scape للواقع الافتراضيّ يُعد فريداً من نوعه في هذا القطاع، حيث لاقت الاستخدامات الوظيفية لعملة هذا المشروع اهتمام متداولين كثر. وقال أوسكار راموس (Oscar Ramos) أنّ المشروع يوفر كلَّ ما يتطلع إليه في اكتتابات العملات الرقمية، منوّهاً بخبرة فريق المشروع الذي تمّ التحقق من هويته ضمن ميزاتٍ أخرى.

من جانب آخر، رجَّح Decrypto Crypto أن تكون عملة 5SCAPE “العملة الرقمية التالية التي ستتضاعف قيمتها 100 مرة”.

إعادة رسم ملامح قطاع الألعاب بتجارب لعب غامرة

يتطلع مشروع 5th Scape لإحداثِ ثورة في قطاع الترفيه والألعاب بالاعتماد على منصّته المبتكَرة، مُركّزاً على توفير ألعاب حماسيةٍ بدءاً بلعبة فنون القتال المختلطة Cage Conquest التي تتيح للاعبين المشاركة في نزالاتٍ مفعمةٍ بالحياة إلى جانب البدء “برحلة البطل” ومنافسة لاعبين آخرين في بطولاتٍ عبرَ الإنترنت وغيرها الكثير.

كما يعتزم المشروع لاحقاً إطلاق ألعاب Epic Cricket Arena وImmersive Kickoff وArchery Master وThrust Hunter بالاعتماد على عدة رأس الواقع الافتراضيّ وكراسِيه المخصّصة لألعابه.

ولا تقتصر رؤية المشروع على الألعاب وحدها، وإنما يطمح لاعتراك قطاعات التعليم والرعاية الصحية والمشروعات التجارية؛ حيث يستخدم النظام التقنيّ للمشروع عملة 5SCAPE كعملةٍ موحّدة لتحويل القيمة بشكلٍ سلس.

البيانات الاقتصادية لعملة 5SCAPE تبشّر بتحقيق نجاح مستدام

تلعب عملة 5SCAPE دوراً حاسماً في النظام التقنيّ للمشروع، حيث تُستخدَم لشراء الألعاب والعتاد والرهن، وتسعى آلية رهن عملته لترسيخ مكانته كرائد في القطاع، فضلاً عن توفيرها ميزاتٍ تتعدّى الحوافز المالية، حيث سيتمتع راهنو عملة 5SCAPE بميزاتٍ جديدة ضمن الألعاب إضافةً للاستمتاع بفعالياتٍ مجتمعيةٍ حصريّة.

ويُذكر أن المعروض الكليّ لعملة 5SCAPE يبلغ 5.211 مليار عملةٍ، تم رصد 80% منه للاكتتاب و10% لخزينة المشروع وتطويره و10% لتوفير السيولة على منصات التداول. ويعكس هذا التوزيع الميزات الممنوحة لمالكي عملة 5SCAPE ومجتمعها، ما يبشر بنموٍّ مستدام وتحرّكاتٍ سعريةٍ قوية.

كما يمكنكم شراء عملة 5SCAPE الآن ضمن اكتتابها بسعر 0.00327$ إلا أنه سيرتفع تدريجياً بتوالي مراحله، ومن المقرّر أن يأتي الارتفاع القادم لدى بلوغ حصيلته علامة 6.25 مليون دولار، وذلك بالتزامن مع الضجّة التي رافقت هذا الاكتتاب مصحوبةً بجلبةٍ كبيرة عبر منصّات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يدلّ عليه بلوغ عدد متابعي حساب المشروع على منصة X (تويتر سابقاً) 10,000متابع تقريباً. كذلك فاق عدد أعضاء مجموعته على تيليجرام 16,000 عضواً، وبلغ عدد مشتركي قناته على يوتيوب 1,000 مشترك.

وبالنظر لاستخداماتها الوظيفية المتطوّرة، يبشّر النجاح المبكر لاكتتاب عملة 5SCAPE ورواج المشروع على منصات التواصل الاجتماعي بمستقبلٍ واعدٍ. مع ذلك، يجدر بالمشترين المحتملين التحرّك بسرعةٍ نظراً لارتفاع سعرها تدريجياً مع توالي مراحل اكتتابها.

اكتتاب عملة 5SCAPE

يمكنكم شراء عملة SCAPE5 بالفيزا والماستركارد أو مقابل عملة إيثيريوم (ETH) أو تيثر (USDT) أو بينانس (BNB) أو بوليجون (MATIC) عبرَ موقع المشروع 5thscape.com بربط محفظتكم الرقمية المتوافقة -كمحفظتي ميتا ماسك (MetaMask) وتراست واليت (Trust Wallet)- وننصحكم بالحذر من المواقع المزيّفة.

ويمكنكم أيضاً الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بكيفية شراء عملة SCAPE5 عن طريق الرابط أدناه.

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