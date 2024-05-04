ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم ووام (أبوظبي)

أعلن فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية انتهاء الحالة الجوية على الدولة. وأشار إلى أنه تم تكثيف عمليات الرصد والمتابعة المستمرة خلال الأيام السابقة، وذلك لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة الجوية بكل استباقية واحترافية ومرونة من قبل الجهات المعنية. وعقد الفريق سلسلة من الاجتماعات برئاسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومشاركة كل من وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد ومجموعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتركزت الاجتماعات على مناقشة السيناريوهات كافة، لوضع الإجراءات الوقائية والاحترازية بعد دراسة وتقييم الأوضاع في المناطق التي تواجه تأثيرات الحالة الجوية على الدولة.

تنبؤات

وأكد المركز الوطني للأرصاد انتهاء الحالة الجوية التي شهدتها الدولة، حيث خفت حدة الحالة تدريجياً من آخر نهار الخميس وانحسارها على شمال وشرق الدولة، ويعمل المركز على مدار الساعة لتقديم تنبؤات ومعلومات الأحوال الجوية بشكل فعال ومستمر ما يساهم بشكل كبير في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

استباقي

من جهتها أكدت وزارة الداخلية أن مراكز وغرف العمليات المركزية وفرق العمل الميدانية والتخصصية كانت حاضرة وعلى درجة من الجاهزية بشكل استباقي للتعامل مع الحالة الجوية، وقد عملت فرقها بصورة وقائية حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

كما كانت اللجان وفرق العمل في حالة انعقاد دائم خلال الحالة الجوية، لضمان الاستجابة السريعة لجميع حالات الطوارئ واستدامة استمرارية الأعمال، وستواصل الفرق مهامها وأعمالها الميدانية للتأكد من انسيابية الحركة المرورية على جميع الطرق التي تأثرت بالحالة الجوية.

وثمنت الوزارة دور الجهات المعنية وكفاءتها بما ساهم في تعزيز الاستقرار والسلامة في المجتمع، كما أشادت بإيجابية الدور المجتمعي الذي ترجمه وعي الجمهور والتزامه بإرشادات وإجراءات السلامة وتعليمات الجهات المختصة.

الاستجابة

مع انتهاء الحالة الجوية، ثمن الفريق دور الجهات المختلفة، وأشاد بسرعة الاستجابة على أرض الواقع لضمان تخفيف تأثيرات الحالة الجوية التي مرت على الدولة، بالإضافة إلى الدور المجتمعي الذي أبرز مدى وعي الجمهور والتزامه بالإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية، وتجنبه تداول الشائعات أو المعلومات المغلوطة. وواصلت أمطار الخير هطولها على مناطق متفرقة من الدولة، وتركزت على منطقة الظفرة، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها 40 كم/س.

مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة حيث بلغت درجة الحرارة العظمى المسجلة أمس 36.5 درجة مئوية في حرس حدود الجزيرة (منطقة الظفرة) الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم السبت طقس صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع احتمال تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الجنوبية، ورطب ليلاً وصباح الأحد، على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الغربية، وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وتصل سرعتها إلى 40 كم في الساعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.. مع احتمال تكون السحب الركامية الممطرة خلال الأسبوع المقبل.

وقال المركز الوطني للأرصاد: من المتوقع أن تقل اليوم السبت كميات السحب تدريجياً مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.

وبالنسبة إلى الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وبالنسبة إلى البحر فيكون متوسط الموج ومضطرباً أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي وبحر عُمان».

وتفصيلاً: «هطلت أمطار غزيرة على الغويفات، وعلى السلع، وأمطار متوسطة مع رعد وبرق على طريق الغويفات السلع، علماً بأن منطقة الظفرة استأثرت بأعلى كميات هطول أمطار خلال الحالة الجوية التي يتوقع انتهاؤها اليوم، وفقاً لتقرير المتابعة الصادر عن المركز الوطني، عن حالة جوية تعرضت لها الدولة بدأت الأحد الماضي.

حيث تأثرت الدولة الأربعاء إلى الخميس بتعمق امتداد المنخفض الجوي السطحي من البحر الأحمر صاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي وتيار هوائي في طبقات الجو العليا مع تقدم تشكلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد أحياناً، مع سقوط بعض البرد، بدأت من الغرب ليل الأربعاء وامتدت على معظم مناطق الدولة يوم الخميس وتركزت على المناطق الغربية والسواحل وبعض المناطق الشرقية.