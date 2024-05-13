الامارات | طفل من أصحاب الهمم يعثر على ساعة سائح ويسلمها إلى شرطة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بالوكالة، طفلاً من أصحاب الهمم من الجنسية الهندية، لأمانته وحسن تصرفه، وذلك بعد أن عثر على ساعة في إحدى المناطق السياحة، وحرص على أن يصطحبه والده إلى شرطة دبي من أجل تسليمها وإعادتها لصاحبها.

وتبين للشرطة السياحية في شرطة دبي، أن الساعة عائدة إلى سائح كان موجوداً في الدولة، وقدم بلاغاً بفقدانها وبمواصفاتها، ثم سافر إلى موطنه، فتم التواصل معه، وإعادتها له، حيث أبدى سعادته البالغة بمستوى الأمن والأمان، والأمانة العالية في إمارة دبي.

وكرّم مدير إدارة الشرطة السياحية، العميد خلفان عبيد الجلاف، الطفل محمد ايان يونس، بحضور نائبه المقدم محمد عبدالرحمن، والنقيب شهاب السعدي.

وأكد العميد خلفان الجلاف، أن تصرف الطفل وحرصه على تسليم الساعة إلى الشرطة، يعكس الصورة الإيجابية عن مستوى الأمن والأمان والأمانة العالية في مجتمع دولة الإمارات خصوصاً للقطاع السياحي الذي يُعدُّ أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة.