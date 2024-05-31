الامارات | ملتقى «كليات الإدارة الحكومية» في دبي يناقش «تحول القطاع العام»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت فعاليات الملتقى السنوي لشبكة كليات الإدارة الحكومية لعام 2024، الذي عُقد تحت شعار «تحول القطاع العام»، يومي 28 و29 مايو الجاري، ونظمته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

حضر الملتقى الذي انعقد في مقر الكلية، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، والرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور علي المري، والعمدة السابقة لمدينة كالجاري في كندا، ناهد ننشي، والبروفيسور جيرت بوكايرت من معهد كي يو لوفن للإدارة العامة، ورئيس الإدارة العامة والميزانية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يون بلوندال، إلى جانب نخبة من قادة المؤسسات والخبراء والمختصين من 33 دولة، و41 كلية حول العالم. وأكدت عهود بنت خلفان الرومي، أهمية اجتماع شبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) للكليات الحكومية لعام 2024، من أجل مناقشة استراتيجيات التحول في القطاع الحكومي على مستوى العالم، وتبادل الخبرات لتعزيز التعاون الدولي في تطوير المؤسسات والكوادر الحكومية.

وقالت إن الاجتماع شهد عرض تجارب حكومة دولة الإمارات في مجال التحول الحكومي، بما فيها مبادرات تمكين الكوادر الحكومية بمهارات المستقبل، ومشاريع تصفير البيروقراطية الحكومية، وجهود تفعيل الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، إضافة إلى مبادرات تعزيز الجاهزية للمستقبل، وأطر مأسستها في الجهات الحكومية الاتحادية.

وأكد الدكتور علي المري، أهمية الملتقى الذي يقدم للخبراء وصانعي السياسات فرصة لاستكشاف أفضل الممارسات والاستراتيجيات التي يمكن تطبيقها لقيادة التحول الفعّال في القطاع العام، لافتاً إلى أن الملتقى يركز على أهمية الابتكار والكفاءة في التعليم المتخصص في السياسات والإدارة العامة، ويعكس الالتزام بدفع عجلة التحول في القطاع العام نحو مستقبل أكثر فاعلية وتكاملاً.