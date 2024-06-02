الامارات | «تعليم» تحدد 3 مراحل لإدارة الاختبارات في المدارس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم»، ثلاث مراحل لإدارة الاختبارات في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الحكومي، للعام الأكاديمي 2023-2024، موضحة أن المرحلة الأولى هي مرحلة «ما قبل الاختبار» وتتعلق بالتحضير للاختبارات قبل إجرائها، فيما المرحلة الثانية «أثناء الاختبار» تبين تفاصيل ما يجب فعله يوم الاختبار وكيفية تجهيز المكان الذي يجرى فيه، بينما تحدد المرحلة الثالثة «ما بعد الاختبار» الإجراءات المتبعة بعد انتهاء الاختبارات، مثل التصحيح ورصد النتائج.

المرحلة الأولى

وفصّلت المؤسسة في دليل الاستعداد وتطبيق الاختبارات في المدارس للعام الأكاديمي 2023-2024، المراحل الثلاث، مبينة أن الأولى هي مرحلة الاستعداد، أي «ما قبل الاختبار»، وتتضمن حزمة من الإجراءات تشمل تعريف الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين بدليل سياسة التقييم المعتمدة للعام الأكاديمي، إضافة إلى التأكد من استكمال مدخلات التقييم التكويني «مرصود الدرجة» في النظام الإلكتروني المعتمد في المؤسسة «المنهل»، حسب فترات التطبيق واعتمادها، وكذلك تهيئة الطلبة لأداء الاختبارات بصورة إيجابية، والالتزام بتنفيذ الإرشادات أثناء تطبيق الاختبار، فضلاً عن تشكيل لجان الاختبارات وتوزيع المهام والأدوار والمسؤوليات.

وأضافت أن الإجراءات الإدارية تتضمن أيضاً توقيع مدير المدرسة والمكلفين بأعمال الاختبارات «وثيقة التعهد» للمحافظة على سرية وسلامة الاختبارات، وتعميم الجداول قبل وقت كافٍ من الاختبارات، علاوة على حصر الحالات الطبية الحرجة وأصحاب الهمم، والطلبة المتقدمين للاختبارات في الخارج، وتأمين احتياجاتهم ووضع خطة التواصل معهم، إلى جانب تصنيف الطلبة من أصحاب الهمم وتحديد خططهم التعليمية الفردية في «المنهل»، إضافة إلى تكليف ومواءمة الاختبار أو تعديله وفقاً لاحتياجات الطلبة بكل عام وتصنيفهم، وحصر الحالات الطبية الحرجة واللجان الخارجية، فضلاً عن تنظيم قاعات الاختبار وفق الموجهات، وتوفير خارطة إرشادية لتوزيع القاعات.

كما تشمل إجراءات المرحلة الأولى، وفقاً للمؤسسة، التأكد من خلو القاعات الاختبارية من المواد العلمية المتعلقة بالمواد الدراسية، والتأكد من أن المقاعد متباعدة بشكل كافٍ بحيث تكون المسافة بينها متراً على الأقل، وكذلك التأكد من أن عدد الطلبة في قاعات الاختبارات لا يتجاوز 25 طالباً باستثناء القاعات كبيرة الحجم، والتأكد أيضاً من توافر معايير الجودة الخاصة بقاعات الاختبار والتي تشمل الساعة، والإضاءة المناسبة، والتهوية، ومقاعد الطلبة المناسبة.

وتتضمن هذه المرحلة أيضاً بعض الإجراءات التقنية، أبرزها التأكد من تفعيل حسابات جميع المعلمين والإداريين، وإمكانية الوصول لحساباتهم في «المنهل» وبوابة التعلم الذكي، إلى جانب التأكد من تسجيل 100% من الطلبة في الفصل الدراسي بـ«المنهل»، حسب الصف والمسار والشعبة الصحيحة، والتأكد من اكتمال ودقة جميع معلومات الطلبة في المنهل، فضلاً عن التأكد من تفعيل جميع حسابات الطلبة، وتحديث جميع أجهزة الطلبة بأحدث الإصدارات من التطبيقات المطلوبة.

المرحلة الثانية

وحسب الدليل الذي أصدرته «تعليم» تتضمن المرحلة الثانية «أثناء تطبيق الاختبار» إجراءات عدة تشمل: ضرورة التحقق من تسليم كتيبات الامتحان والتحقق من سلامة البيانات على صندوق الأسئلة والمغلفات حسب يوم التطبيق والمادة الدراسية، والتأكد من برنامج الحضور والانصراف اليومي «جدول توزيع المراقبين والملاحظين»، علاوة على فتح صناديق الأسئلة والمغلفات وتوزيع الأظرف على المراقبين وعدم فتح مظاريف الاحتياط إلا للضرورة، مع التأكد من حصول المراقب على الاختبار الصحيح حسب الجدول قبل 10 إلى 15 دقيقة من بدء الاختبار، وتكليف فريق على مستوى المدرسة لتلقي الاستفسارات المتعلقة بالاختبار من اللجان ومتابعتها والرد عليها.

كما يجب التأكد من أن جميع المراقبين لا يحملون الهواتف المحمولة أو الأجهزة الأخرى في قاعات الاختبار، وتنظيم الطلبة في أماكن الاختبارات الخاصة بهم، إضافة إلى التأكد من عدم حيازتهم أي جهاز من الأجهزة غير المصرح بها، مثل الهواتف المحمولة والساعات والأجهزة الذكية والأجهزة اللوحية.

وأكدت المؤسسة في هذه المرحلة أيضاً على ضرورة المحافظة على تركيز الطلبة المستمر أثناء مراقبة الامتحان، والتأكد من الالتزام بمواعيد الاختبار، وعدم التساهل مطلقاً مع الإزعاج، ورصد أي مخالفات أو حالات إخلال بنظام الاختبارات، وجمع الأدلة الداعمة لها وتطبيق اللوائح والإجراءات المتبعة، واستلام كتيبات إجابات الطلبة من مراقبي القاعات وفق الأعداد المعتمدة، وحصر كتيبات الأسئلة غير المستخدمة، واعتماد نماذج الاستلام والتسليم، وتسجيل حضور وغياب الطلبة وفق الآلية المتبعة والاحتفاظ بالسجلات.

وبالنسبة للصف الـ12، يجب جمع كل كتيبات الاختبارات وإرفاق تقارير الحضور وتسليمها إلى مركز تقدير «تصحيح» اختبارات الصف الـ12 المخصص خلال الإطار الزمني المحدد.

المرحلة الثالثة

وأوضح الدليل أن إجراءات المرحلة الثالثة «بعد تطبيق الاختبار»، تتضمن: توزيع مهام تقدير الدرجات على الهيئات التدريسية أو اللجان التي تم تشكيلها من قبل إدارة المدرسة للصفوف من الثالث إلى الـ11، ونشر دليل التصحيح «نماذج الإجابة» من «المنهل» بحيث تكون متاحة بعد ساعة واحدة من انتهاء الاختبار، فضلاً عن استخدام دليل التصحيح المعد مركزياً من قبل إدارة التقييم وقياس الطلبة في تقدير الدرجات، وتكليف المعلمين بتقدير ومراجعة أوراق الطلبة واعتماد الدرجات للصفوف من الثالث إلى الـ11 في مدة لا تقل عن ثلاثة أيام، ويكون تقدير الدرجات للاختبارات المركزية بأنواعها بشكل جماعي لكل المواد الدراسية قدر الإمكان، إلا في حال عدم توافر عدد كافٍ من المعلمين.

وأكد الدليل ضرورة التأكد من مراجعة أوراق إجابات الطلبة قبل رصد الدرجة في النظام الإلكتروني «المنهل»، ومراجعة الرصد ورقياً وإلكترونياً، واعتماد الدرجات في النظام الإلكتروني، وعدم الإفصاح عن أي تفاصيل عن نتائج الطلبة سواء للطلبة أو أولياء الأمور قبل إعلان النتائج رسمياً، وتحليل نتائج الطلبة بعد إعلانها، وتحديد نقاط القوة والضعف وبناء الخطط العلاجية والإثرائية حسب النتائج، وفي حال ملاحظة عدم الدقة في تقديم العلامة في «المنهل»، يجب متابعة طلب تغيير النتيجة.

• كل مرحلة تتضمن مجموعة من الإجراءات الإدارية والتقنية.