الامارات | محاكم دبي تعتمد آلية جديدة لتسهيل سفر الحاضنة والمحضونين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت محاكم دبي آلية سفر جديدة ضمن قسم تنفيذ الأحوال الشخصية، تتيح للحاضنة والمحضونين الحصول على إذن للسفر خارج الدولة بسهولة ويسر.

وقال رئيس قسم تنفيذ الأحوال الشخصية في محاكم دبي، سالم محمد المسفري: «تأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام محاكم دبي بالمرونة والاستجابة السريعة لمتطلبات المتعاملين، حيث كانت الآلية السابقة تقضي بإصدار قرار من القضاة بالسماح للمدعية بالسفر، وبعد اعتماد الكفيل، يتم إرسال رسالة استثناء لإدارة التحريات والمباحث الجنائية لإلغاء منع السفر بشكل مؤقت»، مشيراً إلى أن هذه العملية واجهت العديد من الملاحظات من المتعاملين بسبب تأخر وصول الرسالة إلى إدارة التحريات لتفعيل السماح المؤقت، ما يعوق عبورهم المنافذ الحدودية للدولة.

وأضاف أن الآلية الجديدة، تقضي بإلغاء منع السفر بشكل دائم بعد اعتماد الكفيل، ما يسهل على المتعاملين دخولهم وخروجهم من الدولة دون أي عائق، حيث أسهمت هذه العملية في تسريع إجراءات إلغاء منع السفر في النظام فور توقيعه من القاضي، ما يعزز رضا المتعاملين وثقتهم بالنظام القضائي.

ولفت المسفري إلى أن الآلية الجديدة تتماشى مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تحسين الخدمات، وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين.