الامارات | رئيس الدولة يهنئ الحكام والمواطنين والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية بعيد الأضحى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 يونيو 2024

هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الحكام والمواطنين والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية كافة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه في تغريدة على منصة «إكس»: «أهنئ إخواني الحكام والمواطنين والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية كافة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يديم على الإمارات الخير والعزة والنماء ويُنعم على منطقتنا والعالم أجمع بالأمن والاستقرار والسلام».