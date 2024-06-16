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الامارات | رئيس الدولة يهنئ الحكام والمواطنين والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية بعيد الأضحى

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 يونيو 2024

هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الحكام والمواطنين والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية كافة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. 
وقال سموه في تغريدة على منصة «إكس»: «أهنئ إخواني الحكام والمواطنين والمقيمين والشعوب العربية والإسلامية كافة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يديم على الإمارات الخير والعزة والنماء ويُنعم على منطقتنا والعالم أجمع بالأمن والاستقرار والسلام».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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