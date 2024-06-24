الامارات | «التربية»: تغييرات جديدة على المناهج للعام الدراسي المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة التربية والتعليم، عن تغييرات جديدة على المناهج الدراسية للعام الأكاديمي المقبل 2024-2025، تضم عمليات «دمج وترحيل وتبسيط وإضافات»، فضلاً عن تحديثات على الخطة الدراسية، تشمل المواد الدراسية وأنصبتها، والمسارات التعليمية، ونظام المواد الاختيارية.

وتتضمن التغييرات تحويل عروض وأنشطة مادة اللغة الفرنسية لطلبة الثاني عشر، المرفوعة على بوابة التعلم الذكي إلى توظيف كتاب في المستوى4، من خلال التعاون مع فريق المناهج بوزارة التربية والتعليم لرفع الكتاب على منصة الديوان.

وتشمل التغييرات ترحيل وحدات من مستوى لآخر، وإضافة وحدات جديدة في مادة إدارة الأعمال المقررة على طلبة المسار التطبيقي، والتي يدرسها الصف الـ10 في الفصل الأول، والـ11 في الفصل الثاني، والـ12 في الفصل الثالث، لتلبية متطلبات المركز الوطني للمؤهلات، إذ إن الكتاب الحالي لا يلبي مخرجات التعلم المطلوبة، وتركز متطلبات التغيير على التخطيط لبرنامج تدريبي خلال أسبوع التدريب التخصصي ومجتمعات التعلم المهنية لتدريب المعلمين على المادة المستحدثة.

كما تشمل التحديثات تبسيط اللغة المستخدمة في كتب أكاديمية الهندسة تخصص (كهرباء وميكانيكا)، التي تستهدف طلبة الـ12 في الفصل الدراسي الثالث، وذلك لتسهيل عملية توصيل المعلومة للطالب، وتغطية أهداف المادة، على أن يتم تنفيذ المرحلة الثالثة لمواءمة مناهج مادة الحوسبة والتصميم الإبداعي المقررة على طلبة (التاسع والثاني عشر)، مع إطار المعايير الخاص بالمادة.

وتتضمن التحديثات تغييرات جذرية بنسب متفاوتة في مناهج الحلقة الثالثة للمسارين العام والمتقدم، فضلاً عن دمج منهجي «العام والمتقدم» في الصف الـ11، ولا يشمل التحديث منهاج المسار التطبيقي في الصفين التاسع والعاشر، ولا منهجي مسار النخبة في الصفين الـ11 والـ12.

وركزت توصيات التطبيق على التخطيط لبرنامج تدريبي خلال أسبوع التدريب التخصصي ومجتمعات التعلم المهنية لتدريب المعلمين على المادة المستحدثة.

وأفادت الوزارة بتوحيد مناهج الرياضيات لطلبة الـ11 المسار المتقدم في إمارة أبوظبي، لتكون بالمناهج نفسها المطبقة في دبي، بحيث يتم التغيير من Bridge إلى Riveal math، على أن يتم التخطيط لبرنامج تدريبي لمعلمي إمارة أبوظبي، وتوحيد المصادر التعليمية التي يتم توظيفها.

وفي المواد العلمية الخاصة بطلبة الـ12 المسارين العام والمتقدم، يتم التحديث على المناهج وفق ما يتناسب، ويطبق نظام المواد الاختيارية، بما لا يؤثر في الموارد البشرية أو المصادر التعليمية، على أن يتم ذلك من خلال الاجتماعات الدورية بين فريق المناهج بوزارة التربية والتعليم وفريق الاختصاصيين للمواد العلمية من إدارة دعم التعليم والتعلم.

وتضم التغييرات دمج الدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية، بحيث تصبح مادة واحدة تحت مسمى الدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية، وتدرس من قبل معلم واحد، إضافة إلى تعديل نصاب مادة الرياضيات في الصف الـ12 ليصبح ثماني حصص أسبوعياً وفق الخطة المعتمدة للمواد الاختيارية.