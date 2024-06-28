الامارات | 65 يوما من التجارب الشيقة في "مفاجآت صيف دبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن 65 يوما من التجارب الشيقة في "مفاجآت صيف دبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - 65 يوماً من التجارب الشيقة تقدمها الدورة السابعة والعشرون من "مفاجآت صيف دبي" بدءا من اليوم وحتى الأول من سبتمبر المقبل تتضمن آلاف الأنشطة والعروض الترويجية والترفيهية والجوائز القيمة والحفلات الموسيقية في أنحاء المدينة.

وتنطلق "مفاجآت صيف دبي 2024" باحتفالات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية التي تستمر من 28 إلى 30 يونيو في مراكز التسوق بدبي، حيث يمكن للجميع التمتع بمجموعة من العروض الفنية والموسيقية والفعاليات الترفيهية.

وسيتمكن عشاق التسوق في افتتاح الحدث اليوم، من خوض تجربة استثنائية مع عرض "12 ساعة من التخفيضات الحصرية"، حيث يمكن للزوار الاستفادة من تخفيضات ضخمة تصل إلى 90% على أكثر من 100 علامة تجارية في مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم.

كما سيحظى عشاق الموسيقى بفرصة حضور حفلات فنية عالمية وسيتم إطلاق فعالية "عالم الخيال" بدعم من مفاجآت صيف دبي في دور عرض روكسي سينما في جميع أنحاء دبي، حيث يمكن للعائلات مشاهدة أفلامهم المفضلة.

وتشهد عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية أيضاً عودة سلسلة حفلات "بيت ذا هيت" في دورتها الثالثة هذا الصيف، لتجعل من مركز دبي التجاري العالمي وجهة نابضة بالحياة لمحبي الموسيقى العربية المستقلة.

ويمكن للعائلات الاستفادة من العروض المجانية للأطفال التي تقدمها فنادق دبي والوجهات السياحية الشهيرة مثل متحف مدام توسو، وذا فيو آت ذا بالم، وقمة البرج، وبرج خليفة، وعالم آية.

كما تقدم باقة مفاجآت صيف دبي الحصرية من إنترتينر 7000 عرض "اشتر واحدة واحصل على الأخرى مجاناً" في أفضل المطاعم ومناطق الجذب السياحي ومتاجر مستحضرات التجميل ووجهات اللياقة البدنية في مختلف أنحاء دبي.

كما توفر العشرات من أفضل الفنادق والمنتجعات في جميع أنحاء المدينة عروضاً جذابة للأزواج، بما في ذلك العطلات الرومانسية، والمنتجعات الصحية، وتجارب تناول الطعام الفاخرة، والعديد من الأنشطة المذهلة بأفضل تكلفة.

وتكشف مفاجآت صيف دبي عن عروض ترويجية أسبوعية حصرية طوال فصل الصيف بهدف منح المتسوقين المزيد من المكافآت، بدءاً من الجوائز الضخمة مع عروض مليونير أمبر من مفاجآت صيف دبي، وتغلب على الوقت مع مجموعة ريفولي خلال مفاجآت صيف دبي، وأسبوع مجوهرات داماس في مفاجآت صيف دبي، وغيرها الكثير.

وتقدم المفاجآت اليومية تجربة رائعة أخرى لعشاق التسوق من 2 يوليو وحتى 4 أغسطس، مع 34 علامة تجارية مختلفة تقدم مفاجآت يومية في موقع محدد، تشمل الأزياء والمجوهرات ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية وغيرها.

وقالت سهيلة غباش، نائب الرئيس لإدارة تخطيط وتشغيل المهرجانات، إن دبي تواصل تأكيد موقعها الريادي واحدة من أبرز الوجهات السياحية على الصعيدين الإقليمي والعالمي خلال فصل الصيف، من خلال تنظيم دورة متميزة من مفاجآت صيف دبي، تتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات والتجارب التي تناسب جميع الأذواق والفئات العمرية.

ويمكن لعشاق التسوق الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 75% على أكثر من 800 علامة تجارية في 3500 متجر على مدى 10 أسابيع متواصلة.

كما تستضيف المدينة العديد من السحوبات والعروض التي تقدم مكافآت إضافية وجوائز قيّمة مثل السيارات الجديدة والجوائز النقدية. ويعود أسبوع الصيف للمطاعم هذا العام، مما يتيح لعشاق الطعام فرصة الاختيار من بين 50 مطعماً مناسباً للعائلات تقدم قوائم طعام محددة للغداء والعشاء.

تنطلق الدورة الافتتاحية من فعالية مأكولات الصيف الشهية "Sizzling Summer Eats" في 15 يوليو وتستمر لمدة 30 يومًا، حيث يمكن لعشاق الطعام الاستمتاع بخصومات مذهلة في 100 مطعم في دبي.

وتتيح وجهات الترفيه الداخلية في دبي لسكان المدينة وزوارها فرصة الاستمتاع بالعديد من الأنشطة والتجارب الرائعة مع العائلة والأصدقاء.

ويحتفل "عالم مدهش"، أحد أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية الصيفية في المدينة، بمرور 25 عامًا على تأسيسه، مقدمًا العديد من الفعاليات الممتعة والهدايا الرائعة للأطفال والعائلات في أجواء مليئة بالمرح.

كما تقدم مراكز التسوق والوجهات الترفيهية المغلقة الأخرى العديد من العروض الفنية والأنشطة الممتعة التي تساعد الجميع على التغلب على حرارة الصيف.

وسيحظى سكان دبي وزوارها أيضًا بالعديد من فرص الفوز بجوائز رائعة في المتاجر المشاركة أو عبر مختلف منافذ البيع بالتجزئة في جميع أنحاء المدينة.

وتقدم حملة سحب مفاجآت صيف دبي 2024 فرصة الفوز بواحدة من ست سيارات "جاك جي إس 8" من 28 يونيو حتى 1 سبتمبر في حال إنفاق 200 درهم أو أكثر في أي من مراكز التسوق المشاركة، البالغ عددها 18 مركزاً.

وسيتم إجراء سحب بمناسبة مرور 25 سنة على ظهور شخصية مدهش من 28 يونيو حتى 11 أغسطس، مما يتيح للعملاء الذين يشترون بطاقة تسوق مدهش من تطبيق أو موقع دريم دبي فرصة الفوز بـ 25000 درهم أسبوعيًا، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى بقيمة 250000 درهم.

وتنظم مجموعة دبي للمجوهرات عروض مجوهرات مدينة الذهب من 10 يونيو حتى 15 يوليو، حيث يقدم 150 متجرًا مشاركًا تخفيضات تصل إلى 50% على الألماس واللؤلؤ، بالإضافة إلى تخفيضات على رسوم تصنيع الحلي الذهبية وهدايا حصرية عند الشراء، وفرصة دخول السحب للفوز بقسائم بقيمة 100000 درهم.

وتقام سحوبات مفاجآت صيف دبي الكبرى من 16 يونيو إلى 26 أغسطس، وتمنح ثمانية أشخاص فرصة الفوز بسيارة ميني كوبر لكل منهم.

ويمكن للمتسوقين شراء قسائم السحب مقابل 50 درهمًا من محطات إينوك أو مراكز التسوق المختارة، ويتم إجراء سحب لكل 10000 قسيمة مشتراة.

كما تستضيف مراكز التسوق في دبي حملة سحب العودة إلى المدارس 2024 من 5 حتى 28 أغسطس.

ويحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم على تذكرة رقمية للدخول في السحب للفوز بجوائز إجمالية بقيمة 100000 درهم، حيث سيتم توزيع 5000 درهم على 20 فائزًا