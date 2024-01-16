أعلنت خارجية الصين أنّها استدعت السفير الفلبيني بعد أنّ قال رئيس الفلبين فرديناند ماركوس إنّه يتطلع إلى العمل مع الرئيس التايواني المنتخب لاي تشينج تي.
وأوضحت وزارة الخارجية الصينية أنّ "الجانب الصيني مستاء بشدة ويعارض ذلك بشدة. هذا الصباح، استدعى مساعد الوزير نونج رونغ سفير الفلبين لدى الصين لتقديم احتجاج رسمي، وحثّ الجانب الفلبيني على تقديم تفسير مسؤول للجانب الصيني".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية الصين استدعت سفير الفلبين إثر تصريحات بشأن الانتخابات الرئاسية في تايوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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