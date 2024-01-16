السلطات التركية أوقفت 15 شخصًا بإطار مكافحة "داعش" خلال عمليات أمنية في 12 ولاية

أوقفت ​السلطات التركية​، 15 شخصًا من أصل 19، صدر بحقّهم قرار إلقاء القبض، خلال عمليّات أمنيّة جرت في 12 ولاية، وذلك في إطار حملات مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

ووجهت النّيابة العامّة في ولاية ​إزمير​ غربي البلاد، للأشخاص الـ19 تهم "معارضة قانون منع ​تمويل الإرهاب​" و"الدّعاية لتنظيم إرهابي". وما زالت قوّات الأمن تبحث عن الأربعة الباقين.

ويوم أمس، أوقفت السّلطات الأمنيّة التّركيّة في ولاية قيريق قلعة، مشتبهًا بالانتماء لتنظيم "داعش".