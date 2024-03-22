أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في تصريح له في اختتام زيارته لإسرائيل ضمن جولة في المنطقة، أنّ "في الساعات المقبلة قد نشهد تقدمًا في المفاوضات (حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى)، وما زلنا نضغط لحصول ذلك"، لافتًا إلى أنّ "الهجوم على الرفح يهدد بعزل إسرائيل عن العالم".
وقال: "حاولنا تمرير قرار في مجلس الأمن لحشد الدعم الدولي، ونستغرب استخدام روسيا الفيتو"، مشيرًا إلى أنّ "أي خطوة تصعيدية تؤدي لصعوبة حل الدولتين لا ندعمها ونشجبها".
كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن في ختام زيارته إلى إسرائيل: في الساعات المقبلة قد نشهد تقدمًا في المفاوضات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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