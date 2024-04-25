التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن وكالة الأونروا

وأشارت المنظمة إلى أن تأكيد التقرير على اتباع الوكالة آليات وإجراءات فعَّالة لتعزيز قيم الأمم المتحدة والمبادئ الإنسانية، يشكل ردًا واضحًا على ما دأبت عليه إسرائيل، قوة الاحتلال، من تحريض على وكالة الأونروا في محاولة لإنهاء دورها وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين, كما ثمَّنت مواقف الدول التي أعلنت عن مساهمات مالية جديدة، داعية جميع الدول التي أعلنت وقف تمويل الأونروا إلى مراجعة قراراتها واستئناف مساهماتها بما يضمن استمرار مسؤوليتها تجاه توفير الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وجددت المنظمة التأكيد على أن وجود وكالة الأونروا واستمرار دورها يمثل أولوية قصوى من الناحية الإنسانية والاغاثية، ويشكل شاهدًا على الالتزام الدولي الجماعي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعنصر استقرار في المنطقة، مجددة التزامها بالدعم الكامل لدور وكالة الأونروا انطلاقًا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في العودة وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
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