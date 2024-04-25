بوشكيان يطلق الاثنين جلسة بناء القدرات لطلاب الهندسة ضمن مشروع "لبنان يبتكر"

يفتتح وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان في حضور مسؤولين وديبلوماسيين لبنانيين واوروبيين الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر الاثنين 29 الحالي جلسة تقديم وعرض ومناقشة وتقييم مشاريع ابتكارية لطلاب هندسة جامعيين، فندق "بادوفا" - سن الفيل، تتضمن حلولا لتحديات تواجهها مؤسسات صناعية مشاركة، في إطار مسابقة ليرا LIRA ضمن مشروع "لبنان يبتكر Lebanon Innovate" الممول من الاتحاد الاوروبي، وينفذه جمعية انجازات البحوث الصناعية - لبنان IRALEB ومعهد البحوث الصناعية وبيريتيك، اضافة الى ثلاثة شركاء من الاتحاد الاوروبي هم ANIMA .EBN, LEITAT، وسوف يُصار الى الاعلان عن أسماء المرشحين للتأهل الى المرحلة الثانية لتنفيذ التصاميم الأولية.

وركز المشروع على تطوير مهارات الطلاب والمشرفين في مجالات إدارة الابتكار، وتسويق الانتاج، وإنشاء الشركات الناشئة في قطاعات متنوعة مثل الزراعة والغذاء،الرعاية الصحية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتم تأليف فريق استشاري مشترك من وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين والادارات والمؤسسات والجامعات المعنية والطلاب أطلق عليه اسم KIC. علماً أنه تم سابقاً اطلاق مشروع ليرا 17 عن العام 2024 ضمن برنامج "لبنان يبتكر Lebanon Innovate" أيضاً الذي يتضمن دعم مشاريع صناعية ابتكارية في الجامعات.