غارتان ليلا على مارون الراس واطراف بلدتي طيرحرفا والضهيرة

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي أغار قبيل منتصف الليل على اطراف بلدتي طيرحرفا والضهيرة، ما سبب اضرارا جسيمة بالممتلكات والمزروعات والمنازل. كما اغار على اهداف ومنازل مدنية في بلدة مارون الراس".

واشارت الى ان "قرابة الثانية فجرا، اطلقت القوات الاسرائيلية نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه بلدة عيتا الشعب من موقعه في بركة ريشا. وحتى صباح اليوم حلق الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف نهر الليطاني، مطلقا القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق".