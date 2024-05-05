مركز الملك سلمان يواصل توزيع الخبز في محافظة عكار وقضاء المنية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان، حيث يقوم المشروع بتوزيع ربطتين خبز يوميا لعائلات المحتاجة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، يستفيد منه 12,500 أسرة بواقع 62,500 فرد.

ونفذ جهاز إسعاف "سبل السلام" الاسبوع الماضي مهمات اسعافية في المنية والشمال بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية، وبلغ عدد المستفدين 48 فرداً بينهم 40 لبنانيا و 7 لاجئين سوريين ومصري واحد.

يأتي ذلك في اطار مشروع دعم الخدمات والنقل الاسعافي في مناطق اللاجئين والمجتمع المضيف، لبنان.