واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان، حيث يقوم المشروع بتوزيع ربطتين خبز يوميا لعائلات المحتاجة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، يستفيد منه 12,500 أسرة بواقع 62,500 فرد.
ونفذ جهاز إسعاف "سبل السلام" الاسبوع الماضي مهمات اسعافية في المنية والشمال بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية، وبلغ عدد المستفدين 48 فرداً بينهم 40 لبنانيا و 7 لاجئين سوريين ومصري واحد.
يأتي ذلك في اطار مشروع دعم الخدمات والنقل الاسعافي في مناطق اللاجئين والمجتمع المضيف، لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يواصل توزيع الخبز في محافظة عكار وقضاء المنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.