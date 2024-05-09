رئيس قطاع المعاهد ورئيس "الأقصر" الأزهريّة" يتابعان ختام امتحانات النقل الثانوي والقراءات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، يرافقه الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر، اليوم، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمراحل النقل الثانوي والقراءات بالمنطقة فى يومها الختامى فى أجواء سادها الهدوء والانضباط مع تنفيذ التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات.

شملت الجولة التفقدية زيارة معهدى بنين القرنة الإعدادي الثانوي وفتيات القرنة الإعدادي الثانوي، بجانب تفقد أعمال الكنترولات بالمعاهد المذكورة، حيث اطمئن فضيلته على حسن سير أعمال الامتحانات وانتظامها مع تحقيق جميع التعليمات والضوابط المنظمة لها على النحو الأمثل.