قوصان: نحن أمام مرحلة صعبة تستدعي الوحدة في المجالات كافة ولسنا بحاجة لمن يصب الزيت على النار

أشار الشيخ زهير قوصان نيابة عن السيد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، الى أننا "أمام هول المجازر المتوالية، وأمام إصرار رئيس وزراء العدو على مواصلة حربه المجنونة لتحقيق بعض الأهداف التي عجز عن تحقيقها أمام المقاومة الفلسطينية الباسلة، نحيي الشعب الفلسطيني على تصديه البطولي المتواصل لهذا العدو".

ولفت قوصان، الى أننا "نعتقد أن الطريق أمام العدو بات مسدوداً ــ كما يعترف بذلك قادة أجهزته الأمنية ــ وأن سعيه للهروب إلى الأمام بالمزيد من المجازر على رفح لن ينقذه من المستنقع الذي غرق فيه، لا سيما بعدما أظهرت المقاومة أمام شعبها والعالم حرصها على إنهاء الحرب بعد قبولها بالاتفاق الأخير لتحمل بذلك العدو المسؤولية في مواصلة الحرب".

وشدد أنه "على اللبنانيين الحفاظ على وحدتهم وتماسكهم، وخصوصاً بعدما وصل ردهم للعدو على المبادرة الفرنسية ومؤدّاه أن لبنان ليس في موقع الضعيف لكي يتنازل للعدو، بل على العدو أن يوقف اعتداءاته وحربه على غزة وأن يلتزم بالقرار 1701 قبل أن يطلب من اللبنانيين تنفيذه أو يبعث بشروط جديدة".

وأضاف "لبنان أمام مرحلة صعبة تستدعي الوحدة في المجالات كافة وخصوصاً أمام التحديات التي تتصل بالفراغ في موقع الرئاسة الأولى، وملف النازحين... وصولاً إلى الأزمة الاقتصادية الصعبة والتي أنهكت البلد في السنوات الأخيرة، وبالتالي فلسنا بحاجة لمن يصب الزيت على النار ويؤلبنا بعضنا على بعض".