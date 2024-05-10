الحكومة بغزة: الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المطالبات الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المطالبات الدولية ويصعد عدوانه بقطاع غزة.

وتشهد جميع محافظات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية تصعيدا واضحا للعدوان من قبل جيش الاحتلال.

طالب المكتب الإعلامي، بتدخل عاجل وبتبني مجلس الأمن قرارا يوقف العدوان ويضمن إدخال المساعدات.

قال متطوعون إن الوضع بالنسبة للناس في رفح بجنوب قطاع غزة يواصل التدهور، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي تقدمه.

كانت منظمة اِنقذوا الأطفال تحدثت عن "مشاهد فوضوية"، اليوم الجمعة، حيث كانت الشوارع مليئة بالسيارات، والناس متشبثون بالشاحنات، والأطفال متكدسون فوق العربات التي تجرها الحمير، وسط ما تبقى من متعلقات أسرهم.

وقالت راتشيل كامينجز، رئيسة عمليات المنظمة بقطاع غزة: "إذا لم يكن لديك سيارة، فأنت تسير بكل ما يمكنك حمله". ويحاول الأطفال بشدة مسايرة البالغين.

وأضافت كامينجز "نرى أطفالا لم يتجاوزوا السادسة يكافحون لحمل زجاجات المياه وغيرها من الإمدادات"، مشيرة إلى أن المكان صار "مرعبا للغاية للأطفال الآن".

وقالت إن هناك أطفال يبكون ويصرخون على جانب الطرقات، وقد أصابهم الفزع إزاء الفوضى التي يشهدونها.