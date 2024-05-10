جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود جراء انفجار عبوة ناسفة بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أربعة جنود إسرائيليين خلال مواجهات مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في حي الزيتون بمدينة غزة، صباح اليوم الجمعة.

وكشف جيش الاحتلال، أسماء القتلى وهما إيتاي ليفني، 19 عامًا، من الكتيبة 931 في لواء ناحال، من رمات هشارون، ويوسف داسا، 19 عامًا، من الكتيبة 931 التابعة للواء ناحال، من كريات بياليك وإرمياس مكورياو، 19 عامًا، من الكتيبة 931 في لواء ناحال، من بئر السبع ودانيال ليفي، 19 عامًا، من الكتيبة 931 في لواء ناحال، من كريات موتسكين.

وتابع الاحتلال إصابة ضابط وجندي آخر من الكتيبة 931 بجروح خطيرة في نفس الحادث.

وارتفع عدد قتلى الاحتلال منذ الهجوم البري في غزة ووسط العمليات على الحدود إلى 271.