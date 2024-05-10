خط أنابيب النيجر- بنين.. التوترات الدبلوماسية تهدد صادرات النفط

ياسر رشاد - القاهرة - أول قطرات من النفط النيجيري، تدفقت في سيمي كراكي في بنين قبل أسبوعين، يقول رئيس بنين باتريس تالون الآن إن النيجر لن تستخدم ميناءها لتصدير النفط.

النفط النيجيري

وفي بيان صدر يوم الأربعاء، 8 أيار/مايو، قال تالون إن منطق النيجر هو السبب.

وبنين عضو في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وهددت الكتلة الواقعة في غرب أفريقيا المجلس العسكري النيجيري بعملية عسكرية في أعقاب انقلاب وقع في يوليو تموز.

العملية في النهاية لم تحدث.

وأغلقت النيجر حدودها مع بنين بعد أن فرضت عليها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

اتخذت بورتو نوفو تدريجيا موقفا أكثر ليونة تجاه جارتها وفتحت حدودها.

ويدعي تالون أن بلاده تصدر كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية إلى النيجر، ولكن بسبب الحدود المغلقة على الجانب النيجيري، يستفيد البائعون غير الرسميين عندما تضطر بنين إلى زيادة الأسعار.

واتهم تالون السلطات النيجيرية برفض التعاون الرسمي. لقد ربط فتح ميناء سيمي بتطبيع العلاقات التجارية.

وسينتج خط الأنابيب الذي يربط كوليلي في النيجر بميناء سيمي في بنين حوالي 90 ألف برميل يوميا، وهو ما سيحول النيجر إلى منتج إقليمي مهم للنفط.

وتضخ النيجر حاليا نحو 20 ألف برميل يوميا من النفط معظمها من مشروعات شركة البترول الوطنية الصينية في حوض أغادم المتصدع في جنوب شرق البلاد.

منعت بنين النيجر، المجاورة من استخدام مينائها لتصدير أول نفطها الخام، مع احتدام النزاع الحدودي بين البلدين.

وتطالب حكومة الرئيس باتريس تالون، النيجر غير الساحلية بإعادة فتح جانبها من الحدود إذا أرادت استخدام موانئ بنين.

الرئيس باتريس تالون

واتهم تالون النيجر بمعاملة جارتها وكأنها "عدو".

وتوترت العلاقات بين البلدين بعد قيام الجيش بانقلاب في النيجر العام الماضي.

وفرضت بنين ودول أخرى في غرب إفريقيا عقوبات على النيجر، بما في ذلك إغلاق الحدود، في محاولة لإجبار الجيش على إعادة السلطة إلى الحكومة المنتخبة.

وتم تخفيف العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في فبراير/شباط، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تطبيع العلاقات التجارية مع النيجر.

لكن النيجر رفضت فتح حدودها البرية أمام البضائع القادمة من بنين.

واتهم تالون النيجر بعدم التعاون لإعادة العلاقات.

وقال: "إذا كنت تريد تحميل نفطك في مياهنا، عليك أن تأخذ في الاعتبار أن بنين ليست دولة معادية وأن أراضيها لا يمكن أن تكون موضوعا للاتجار غير المشروع أو التبادل غير الرسمي".

وأضاف "إذا قررت السلطات النيجرية التعاون مع بنين بشكل رسمي، فسيتم تحميل القوارب".

ولم يرد المجلس العسكري في النيجر بعد على تعليقاته.

وتعرض خطوة بنين خطة النيجر لبدء تصدير النفط للخطر، حيث تنتج الدولة غير الساحلية حوالي 20 ألف برميل يوميًا للاستهلاك المحلي في المقام الأول بسبب عدم وجود طريق تصدير.

وبعد الانتهاء من خط الأنابيب الذي بنته الصين بطول 2000 كيلومتر (1240 ميلاً) عبر بنين، كان من المقرر أن يرتفع الإنتاج بشكل كبير إلى 110 آلاف برميل.

وينظر إلى النزاع على أنه يقوض المشروع ويؤثر على العلاقات بين البلدين اللذين كانا شريكين تجاريين وثيقين قبل الانقلاب في النيجر.

وأضاف هيرفي أكينوتشو، مدير مركز الأبحاث واستطلاعات الرأي في بنين، أن البلاد ستخسر حوالي 7 ملايين دولار (5.6 مليون جنيه استرليني) يوميا من رسوم عبور النفط التي كانت النيجر ستدفعها.

تابع لبرنامج إذاعي لبي بي سي نيوزداي، أن بنين تتكبد خسائر أكبر بسبب قرار النيجر إبقاء الحدود مغلقة.

وأشار إلي إن معظم واردات وصادرات النيجر مرت عبر بنين قبل الانقلاب، لكن هذا يحدث الآن عبر توغو.