أوستن: الجيش الإسرائيلي "محترف" وقادر على القيام بعملية برفح مع حماية المدنيين

اعتبر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أن "القيام بعمليات فعالة في رفح ممكن مع حماية المدنيين والجيش الإسرائيلي محترف وقادر على ذلك"، في وقت ارتفع فيه عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 34943 قتيلًا و78572 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023.

ولفت أوستن إلى أن "هناك عددا كبيرا جدا من الضحايا المدنيين بغزة ونريد تغيير هذا الاتجاه وهو ما نركز عليه"، موضحا أن "الإسرائيليين سيحددون مدة وتوقيت عمليتهم لكننا نريد أن نرى إجلاء للمدنيين بعيدا عن الأذى".

وفي وقت سابق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن العملية العسكرية في رفح (جنوب قطاع غزة) ستستمر نحو شهرين".

ولفتت إلى أن "عملية رفح ستتم على مراحل بحيث يمكن إيقافها بأي لحظة حال التوصل لاتفاق بشأن الأسرى".