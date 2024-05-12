القبض على عصابة تهريب السوريين إلى لبنان

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وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن «المهرب السوري أوصل السوريين (امرأتين وطفلين) إلى الحدود السورية، في منطقة العريضة، وختم أوراقهم وأخرجهم من سوريا، وأنزلهم بعد الحاجز وسلمهم إلى سائق لبناني. بعد ذلك، ختم السائق الأول أوراقه الثبوتية على الحدود اللبنانية، وعاد وتسلم ركابه من السائق اللبناني».
وأشارت إلى أن «السيدتين والطفلين لديهم أقارب يعملون في أحد المحلات التجارية في مدينة جبيل».
لافتة إلى أن التحقيقات جارية من الأجهزة الأمنية المختصة، لمعرفة التفاصيل كافة.
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