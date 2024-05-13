دعا لهم بالتوفيق.. شيخ الأزهر يلتقط صورا مع العاملين بمسجد السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

زار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح الاثنين، مسجد السيدة زينب بالقاهرة، حيث كان في استقباله الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ولفيف من قيادات وزارة الأوقاف المصرية.

وحرص شيخ الأزهر، على التقاط صور للعاملين بالمسجد على هامش تفقده أعمال التجديد بالمسجد وضريح السيدة زينب رضي الله عنها.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن شيخ الأزهر دعا للعاملين بالمسجد، وبخاصة الخدمات المعاونة وتحفيزهم دعمًا لجهودهم في خدمة المسجد.

واستعرض وزير الأوقاف، أعمال التجديدات في المسجد والتي امتدّت لتشمل المقصورة الجديدة للضريح، والترميمات الأثرية داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية، والزخارف المعمارية، و التطوير الشامل لخدمات المسجد ومرافقه، وباحاته ومآذنه، مطلعا فضيلته على التخطيط العام لعملية التجديد ومراحل تنفيذها.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأحد، مسجد السيدة زينب ( رضي الله عنها ) ضمن خطة الدولة المصرية لعمارة بيوت عز وجل مبنى ومعنى بصفة عامة واهتمامها بالقاهرة التاريخية ومساجد آل البيت بصفة خاصة، يرافقه سلطان طائفة البهرة مفضل سيف الدين.

اقرأ أيضا:

الرئيس السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب بعد انتهاء أعمال التطوير

"20 طن فضة و16 كيلو ذهب".. صور بتفاصيل جديدة عن تطوير ضريح السيدة زينب