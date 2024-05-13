الحرس الوطني التونسي: إحباط 751 عملية اجتياز للحدود البحرية

ياسر رشاد - القاهرة - خلال الربع الأول من 2024..

أعلن الحرس الوطني التونسي اليوم الإثنين إحباط 751 عملية اجتياز للحدود البحرية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي،مقارنة بـ 756 عملية اجتياز للحدود خلال نفس الفترة من العام الماضي،موضحا أنه تم إنقاد21 ألفا و 545 مهاجرا غير شرعي مقارنة بإنقاذ 17 ألفًا و576 مهاجرا غير شرعي خلال نفس الفترة.

وذكر الحرس الوطني - في بيان له على صفحته الرسيمة اليوم - أنه تم إحباط 1967 عملية اجتياز للحدود البرية خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2024، مقارنة بـ686 عملية اجتياز للحدود البرية خلال نفس الفترة من عام 2023،وبلغ عدد المتسللين الذين تم ضبطهم في اتجاه الدولة التونسية خلال نفس الفترة المذكورة 21 ألفا و 462 مهاجرا غيرشرعي مقارنة بـ 5256 مهاجرا غير شرعي في الـ 4 أشهر الأولى من عام 2023.

وأوضح الحرس الوطني أن الوحدات تمكنت أيضا من ضبط 529 من منظمي ووسطاء عمليات الهجرة غير الشرعية بحرا وبرا مقارنة بـ 203 منظمين ووسطاء خلال نفس الفترة المذكورة،مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم،لافتا إلى انتشال 291 جثة خلال الـ 4 أشهر الأول من العام 2024،مقارنة بانتشال 572 جثة خللا نفس الفترة من العام الماضي.

دبلوماسي أمريكي: تونس لديها إمكانيات تساعد في تحقيق السلام والأمن بإفريقيا

أكد السفير الأمريكي لدى تونس جوي هود، أن تونس لديها مؤهلات وإمكانيات تساعدها في تثبيت السلام والأمن في قارة إفريقيا.

وقال جوي هود - في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية عقب انتهاء مناورات الأسد الإفريقي، "إن هذا يدفع القيادة العسكرية الأمريكية إلى المراهنة على القوات المسلحة التونسية؛ للمساهمة في تثبيت السلام والأمن في قارة إفريقيا".

وأضاف “أن مناورات الأسد الإفريقي تؤكد على أن تونس لديها مؤهلات تساهم في أمن إفريقيا، وهذا الأمر يدفعنا إلى المشاركة في مناورات مشتركة ويدفع القيادة العسكرية الأمريكية إلى المراهنة على القوات المسلحة التونسية”.

وكانت مناورات الأسد الإفريقي - التي أجريت في تونس بين القوات المسلحة التونسية وعناصر من الجيش الأمريكي - قد اختتمت أمس الجمعة، حيث تضمنت تدريبات على عمليات عسكرية تحاكي سيناريوهات واقعية لتحديات يمكن أن تواجه القوات المسلحة التونسية، كالأعمال الإرهابية والتهديدات القادمة عبر الحدود.