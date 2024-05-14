كينيا.. إنقاذ 4 أشخاص على الأقل من انهيار مبنى في نيروبي

ياسر رشاد - القاهرة - تم إنقاذ أربعة أشخاص على الأقل من تحت أنقاض المبنى المنهار في حي ماثاري في العاصمة الكينية يوم الثلاثاء.

وأصيب ثلاثة منهم بجروح خطيرة، بينما أصيب شخص واحد بجروح طفيفة. وقال الصليب الأحمر الكيني إنه من المرجح أن يكون هناك المزيد من الأشخاص العالقين تحت الأنقاض.

وقال الصليب الأحمر إن المبنى كان قيد الهدم عندما انهار.



شهدت كينيا هطول أمطار وفيضانات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، مما دفع الحكومة إلى إصدار أوامر للناس بالانتقال إلى أراضٍ مرتفعة.

تم إخلاء المبنى مؤخرًا وصدر أمر بهدمه لأنه كان قريبًا جدًا من النهر وفقًا للسلطات المحلية.



وكان هذا أحد المباني التي صدر أمر بإخلائها.

ولقي شخص مصرعه في حادث مماثل في الأول من مايو عندما انهار مبنى قيد الإنشاء مكون من 4 طوابق في منطقة كاريا بمقاطعة كيرينياجا.