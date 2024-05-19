شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار قنبلة في أثينا وإلحاق أضرار بسيارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع انفجار لقنبلة يدوية، في ضاحية "أجيا فارفارا" غرب أثينا، في حوالي الساعة السادسة صباح اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى إلحاق أضرار بأربع سيارات على الأقل.

وعثرت وحدة من خبراء المفرقعات على بقايا قنبلة يدوية، ذات طابع دفاعي وقذيفتين في مكان الحادث، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأحد.

وتحقق مديرية أمن أتيكا في الحادث. ولم ترد أنباء عن وقوع أي إصابات. وتعمل السلطات على تحديد الدافع وهوية أي مشتبه بهم متورطين في الحادث.

وكان انفجار قنبلة قوي قد وقع في مارس الماضي وألحق أضرارا بمحطة للغاز، في مدينة "بيرايوس" جنوب أثينا.