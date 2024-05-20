القسام تستهدف دبابتين إسرائيليتين وسرايا القدس تسقط مسيرة استخبارية (فيديو)



بثت كتائب القسام وسرايا القدس -الجناحان العسكريان لحركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي– مشاهد جديدة من تصدي مقاتليهما لقوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في مختلف مناطق التوغل في قطاع غزة.



وبحسب فيديو القسام، فقد تم استهداف دبابتين إسرائيليتين من مسافة قصيرة بقذيفتي "الياسين 105" المضادة للدروع، حيث تمت إصابتهما بشكل مباشر شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع.



بدورها عرضت سرايا القدس مشاهد من سيطرة عناصرها على طائرة مسيرة إسرائيلية من دون طيار من نوع "إيفو ماكس 4 تي" (EVO MAX 4T)، وقالت إنها "أسقطتها في سماء مدينة خان يونس جنوبي القطاع بعدما كان تقوم بمهام استخبارية".



وأظهرت المشاهد الطائرة المسيرة وهي تحلق على مستويات عالية، قبل أن يتم استهدافها من قبل أحد مقاتلي السرايا بسلاح رشاش ناري ثم السيطرة عليها.



ووجه مقاتل بالسرايا رسالة للاحتلال قائلا "إننا سنواصل القتال حتى الرمق الأخير، وسنضربك في كل وقت وفي كل مكان".



وأضاف "سماؤنا وأرضنا محرمة عليكم وسنقاتلكم خلال وجودكم على أرض فلسطين المحتلة".



كما بثت السرايا مشاهد من قصف تجمع لجنود وآليات الاحتلال شرق المحافظة الوسطى، ولم تكشف ما إذا كان قد تم القصف بقذائف الهاون أو الصواريخ القصيرة المدى.



ودأبت القسام والسرايا على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت في المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.



المصدر: الجزيرة



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