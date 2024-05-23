قديروف التقى بوتين وعرض إرسال قوات إضافية إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، أنّه التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعرض إرسال المزيد من القوات لدعم القوات الروسية التي تحرز منذ أسابيع تقدمًا على عدد من محاور القتال في أوكرانيا، خصوصًا في منطقة خاركيف.

ونشر قديروف صورة له مع بوتين في الكرملين، وأوضح أنّ عشرات الآلاف من المقاتلين المدربين والمجهزين بشكل جيّد من قوات الاحتياط مستعدون للقتال من أجل روسيا في أوكرانيا إذا صدر مثل هذا الأمر.

وأشار إلى أن 43 ألفًا و500 جندي شيشاني خدموا بالفعل في أوكرانيا، من بينهم 18 ألف متطوع، وكشف أنّه دعا بوتين لزيارة الشيشان، مشيرًا إلى أنهما ناقشا أيضًا المشاكل والآفاق الاقتصادية للمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا أواخر شباط 2022، يشارك آلاف الجنود الشيشانيين، خاصة من قوات أحمد (أخمات) في العمليات العسكرية، وخاضت هذه القوات معارك في عدة مدن بمقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا.