الخارجية الصينية تحذر "قوى استقلال تايوان": رؤوسكم ستتحطّم ودماءكم ستسيل

حذر الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين، قوى استقلال تايوان، من أن "رؤوسها ستتحطّم ودماءها ستسيل عندما ستصطدم بمهمة الصين العظيمة لتحقيق التوحيد الكامل"، مؤكدة أن "مناوراتها العسكرية حول الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي توجه تحذيرًا جديًا لتايبيه".

وكان قد اعتبر نائب قائد القيادة الأميركية بمنطقة المحيطين الهندي والهادي الجنرال ستيفن سكلينكا، أن "المناورات العسكرية الصينية حول تايوان مثيرة للقلق لكنها ليست غير متوقعة".

وبدأت الصين، صباح اليوم الخميس، مناورات عسكرية تستمر يومين حول تايوان، حيث طوقت الجزيرة بسفن وطائرات حربية معتبرة ذلك "عقوبة على أعمال انفصالية"، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وتأتي المناورات بعد ثلاثة أيام من أداء لاي تشينغ تي الذي تصفه الصين بأنه "انفصالي خطير" اليمين رئيسا جديدا للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية، أن "الجيش الصيني بدأ مناورات عسكرية مشتركة حول جزيرة تايوان اعتبارا من الساعة 7:45 من صباح الخميس (23:45 توقيت غرينيتش)"، لافتةً الى أن "المناورات تجري في مضيق تايوان وفي شمال الجزيرة وجنوبها وشرقها وتحمل اسم "السيف المشترك 2024 آيه".