تقديم التعازي برحيل رئيسي وعبداللهيان ورفاقهما في السفارة الإيرانية لليوم الثاني على التوالي

زارت شخصيات سياسية ودينية مقرّ السفارة الإيرانية في بيروت، في إطار اليوم الثاني من تقبّل التعازي، بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقه في حادثة تحطم المروحية في محافظة أذربيجان الشرقية.

في هذا الإطار، زار الرئيس السابق ميشال عون السفارة الإيرانية، والتقى السفير مجتبى أماني مقدمًا التعازي بضحايا الحادث للطوافة الرئاسية.

وزار وفد من "الحزب التقدمي الإشتراكي"، السفارة الإيرانية في بيروت، ضم عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله.

وسلم الوفد رسالتي تعزية من الرئيس السابق للحزب وليد جنبلاط ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط.

هذا، وشارك المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في تقديم التعازي في السفارة الايرانية في بيروت، ممثلاً بوفد علمائي برئاسة عضو الهيئة الشرعية في المجلس المفتي الشيخ حسن عبد الله.