اعتقال مسئول كبير في وزارة الدفاع الروسية بتهمة تلقي رشاوى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قررت محكمة روسية القبض على رئيس قسم الإدارة الرئيسية للاتصالات بوزارة الدفاع فاديم شامارين، بتهمة تلقي رشاوى ضخمة، حسبما نقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.

ونقلت وكالة «نوفوستي» عن مصدر قضائي، أن «المحكمة وافقت على طلب النيابة العسكرية وحكمت باعتقال المتهم لمدة شهرين حتى الـ21 من يوليو القادم».

وسيواجه شامارين عقوبة السجن 15 عاما إن ثبتت إدانته.

وبحسب موقع «روسيا اليوم» الإخباري، يعد هذا الاعتقال الثالث لكبار الضباط في وزارة الدفاع الروسية في الآونة الأخيرة.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية في نهاية أبريل الماضي، اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف للاشتباه في تقاضيه رشوة.

وفي منتصف مايو الجاري أعلنت اللجنة اعتقال رئيس الدائرة الثامنة في هيئة الأركان العامة يوري كوزنيتسوف بتهمة الرشوة من جهات تجارية.