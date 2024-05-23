وزير الدفاع المصري: قواتنا قادرة على مجابهة أي تحديات تُفرض عليها

أشار وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، إلى أنّ القوات المسلحة المصرية "قادرة على مجابهة أي تحديات تُفرض عليها، بفضل قوة وتلاحم الشعب المصري وقيادته الوطنية".

ولفت، في كلمة ألقاها عقب تنفيذ إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني تدريبات بالذخيرة الحية، إلى أنّ "الدولة المصرية لها ثوابت لا تحيد عنها ولا تنحاز، إلا لمصلحة الأمن القومي".

وشدد وزير الدفاع على "الدور الهام والفعال الذي تقوم به مصر لمساندة القضية الفلسطينية على مدار التاريخ"، مضيفًا "الموقف الحالي يتم التعامل معه بأقصى درجات الحكمة لدعم القضية والحفاظ عليها ومساندة الأشقاء الفلسطينيين على أساس حل الدولتين"، مشيرا إلى أن "الحفاظ على سيناء لا يكتمل إلا بالتنمية الشاملة".

وفي وقت سابق، ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أنّ "مصر دولة مهمة لإسرائيل ونعمل على ألا تتسبب عمليتنا المعقدة في رفح إلى دفع المدنيين إلى التوجه نحو حدودها، وذلك في وقت تتوتر فيه العلاقات بين البلدين منذ بدء العملية العسكرية في رفح وسيطرة إسرائيل على المعبر الحدودي بين غزة ومصر".