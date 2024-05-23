جنرال اسرائيلي: "المصريون سوف يدفنونا".. لماذا قالها؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: علق رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والخبير العسكري والاستراتيجي اللواء نصر سالم على التحذير الذي أطلقه المتقاعد إسحاق بريك بأن المصريين سوف يدفنون الإسرائيليين حال الحرب معهم.

ونوه الخبير العسكري المصري بأن تصريحات الجنرال الإسرائيلي تعبير واضح عمن ذاق ويلات الحرب وتحذير للقيادة الإسرائيلية وتحذير للشعب الإسرائيلي بأن أي حرب ما بين إسرائيل ومصر سيكون لها عواقبها الوخيمة، ليس على إسرائيل فقط ولكن على المنطقة بالكامل.

وأشار اللواء نصر سالم إلى أن هناك أيضا تحذير من وزير الخارجية المصري في نفس الوقت فهذا يعني أن هناك تحت الرماد نيران مشتعلة يجب أن يعمل الجميع ألف حساب لها قبل أن تنتشر وتشعل المنطقة بالكامل.

وأكد أن هناك بالفعل مخاوف حقيقية وتحذير من قيام الحرب يجب على إسرائيل أن تتفهم هذا جيدا، وأن صبر المصريين لن يطول ولن تتحمل مصر كل هذا التجاوز من جانب إسرائيل سواء كان فى حق الفلسطينيين أو في تهديدها للامن القومي المصري.

اخفاق الجيش الاسرائيلي

من جابنه قال اللواء محمد الغباشي الخبير العسكري والاستراتيجي وأمين مركز آفاق للدراسات الاستراتيجية، بأن تصريحات الجنرال الإسرائيلي من قدرات المصريين العسكرية تأتي في وقت له دلالاته بعد الإخفاق الشامل الذي منى به جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب الابادة التي يشنها في غزة، فعلى الرغم من مقتل أكثر من 36 ألفا، و نسبة الأطفال والنساء فيهم عالية جدا إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يحقق أى شئ من أهدافه العسكرية.

وأضاف أن الإخفاق الإسرائيلي يضع إشارات واضحة لا تخطئها عين من أن أي مواجهة مع الجيش المصري الذي يتمتع بكفاءة قتالية عالية لن يكون بالطبع في صالح إسرائيل ولا جيشها المنهك الذي تكرر فشله في قطاع غزة المحدود بمساحة صغيرة.

ماذا ستفعل مصر ؟

واستطرد بالقول أن هناك مخاوف حقيقية من أن وصول الجيش الإسرائيلي لمحور صلاح الدين من الممكن أن يثير حفيظة القوات المسلحة المصرية، خاصة أن عدم امتثال إسرائيل للقرارات الدولية بوقف الحرب سوف يدفع مصر لاتخاذ إجراءات تصعيدية سياسية مثل تخفيض البعثة الدبلوماسية أو حتى سحب السفير المصري من تل أبيب وما يليها من إجراءات تقدرها القيادة السياسية ومجلس الأمن القومي للدولة المصرية، بحسب تقرير لموقع "روسيا اليوم".

وأضاف أن مصر وفي حالة وصول تهديد يمس الأمن القومي فأن الجانب الإسرائيلي يعلم تماما قدرة المقاتل المصري والجيش المصري وإذا كان الجيش المصري قد انتصر على الجيش الإسرائيلي وأذاقه الويلات فى حرب 1973 بإمكانيات أقل مما هو عليها الآن فما بالك إذا دخل فى مواجهة معهم الآن وهو يمتلك قدرات عسكرية كبيرة جوية وبرية وبحرية تفوق إمكانيات الجيش الإسرائيلي حسب التصنيفات الدولية وهو مايعلمه تماما متخذ القرار في إسرائيل أن محاولة استفزاز مصر عواقبها ستكون وخيمة.

التصنيف العالمي للجيوش

يحتل الجيش المصري المركز الـ 15 في قائمة أقوى جيوش العالم حسب تصنيف Global Firepower فيما يحل الجيش الاسرائيلي في المركز الـ17، فيما يحتل المراكز الأولى الجيش الأميركي، ثم الروسي، يليه الصيني، فالهندي، ثم الكوري الجنوبي، ومن بعده الجيش البريطاني سادساً، ثم اليابان وتركيا وباكستان قبل الجيش الإيطالي الذي يحتل المركز العاشر.