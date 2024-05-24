بسبب موجة الحر.. الكهرباء تسجل أعلى معدلات استهلاك من الوقود والغاز الطبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الأسبوع الماضي سجل أعلى معدلات في استهلاك الوقود والغاز الطبيعي، الذي تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بتوفيره للوزارة، حيث تراوحت الكميات تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة بين ٣٠ ألف طن مازوت و٢٢ الف طن بالإضافة إلى ٢٥ مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن الاتفاق بين الوزارتين كان يتضمن توفير البترول يوميًا ١٨ ألف طن مازوت إلا انه بسبب ارتفاع درجات الحرارة ارتفعت الكميات المستهلكة في محطات توليد وإنتاج الكهرباء وزادت بمقدار ١٢ألف طن مازوت وكذلك ما بين ٣ إلى ٥ ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وأكد أن فاتورة استيراد الوقود سجلت ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي نتيجة تحرير أسعار الدولار مما وضع هيية البترول في أزمة كبيرة نتيجة صعوبة توفير العملة الصعبة وتاخر الكهرباء عن سداد المستحقات المتاخرة لها.