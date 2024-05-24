شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تحذر واشنطن من السماح لأوكرانيا بمهاجمة روسيا بأسلحة أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت موسكو واشنطن من مغبة السماح لأوكرانيا بشن هجمات بأسلحة أمريكية على الأراضي الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للتليفزيون الرسمي الروسي يوم الخميس، إن "هذا الموقف غير مسؤول على الإطلاق، وهذا الوضع له عواقب خطيرة للغاية".

وكان بيسكوف يعلق على تقرير نشرته صحيفة" نيويورك تايمز" الأمريكية، أفاد بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يؤيد مثل هذه الهجمات ضد الأراضي الروسية، ويريد إقناع الرئيس جو بايدن برفع القيود عنها. تحريض مستمر وتابع بيسكوف، إنه يجرى هناك تحريض بشكل مستمر على التصعيد في واشنطن، بل وفي بعض العواصم الأوروبية، وأن هناك "متهورين في الولايات المتحدة يرون أن مهمتهم هي الاستمرار في سكب الزيت على النار."

وأضاف بيسكوف، الحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "بات من الواضح الآن لجميع الخبراء أنه لا توجد أسلحة قادرة على تغيير دفة الأمور بطريقة أو بأخرى في منطقة العملية العسكرية الخاصة"، مستخدمًا المصطلح الروسي الذي يطلق على الحرب في أوكرانيا.

وقال بيسكوف إن شحنات الأسلحة، على العكس من ذلك، تطيل أمد الحرب بالنسبة للأوكرانيين. موقف الخارجية الأمريكية ولم تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية أو تنفي تقرير صحيفة" نيويورك تايمز" يوم الخميس.

وكان بلينكن صرح خلال زيارته لكييف، الأسبوع الماضي، بأن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة أوكرانيا على الانتصار في الحرب.

وقال بلينكن: "لم نشجع أو نوفر الإمكانيات لشن هجمات خارج أوكرانيا، لكن في نهاية المطاف أوكرانيا هي من يتعين عليها اتخاذ القرارت بشأن كيفية إدارة هذه الحرب بنفسها، فهي حرب تخوضها دفاعًا عن حريتها وسيادتها وسلامة أراضيها".