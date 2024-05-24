المرصد الأورومتوسطي: نحو 100 ألف فلسطيني في شمال غزة لا يوجد مستشفى واحد لخدمتهم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان محمد المغبط، إنه لا يوجد وضع إنساني في قطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن المساعدات الغذائية الصحية لا تصل لكل مناطق القطاع لا سيما في الشمال.

وأوضح أن هناك نحو 100 ألف فلسطيني في شمال القطاع، دون وجود مستشفى واحد لخدمتهم.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تفرض حصارا منذ عدة على مستشفى العودة، حتى تم إخراجها عن الخدمة بشكل كامل، مع إخلائها من المرضى والطواقم الطبية بعد قصف متواصل واقتحام للمباني.

ونوه بأن ممارسات قوات الاحتلال في قطاع غزة تؤكد وجود نية لارتكاب إبادة جماعية، عبر ضرب كل مقومات الحياة للفلسطينيين، عبر استهداف القطاع الصحي.

وشدد على أن الاحتلال يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال استهداف الأعيان الطبية والمدنية على صعيد واسع، موضحا أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (كريم خان) عليه أخذ هذه الجرائم في عين الاعتبار ومحاكمة مرتكبيها.