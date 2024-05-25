لقاء مرتقب بين وزيري الدفاع الأميركي والصيني بعد التوترات المتعلقة بتايوان

أعلن البنتاغون أنّ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن سيلتقي نظيره الصيني دونغ جون الأسبوع المقبل، في وقت تُجري القوّات الصينيّة مناورات عسكريّة في محيط تايوان.

ووفقا للبنتاغون، سيجتمع أوستن مع دونغ جون على هامش مشاركتهما من 31 أيّار إلى 2 حزيران في حوار شانغريلا في سنغافورة، وهو قمّة سنويّة لمسؤولي الدفاع من كلّ أنحاء العالم.

واتّهمت الصين الرئيس التايواني الجديد لاي تشينغ-تي بدفع الجزيرة نحو "حرب"، بينما حاصرت سفن حربيّة ومقاتلات صينيّة الجزيرة في إطار تدريبات عسكريّة.

ودعت واشنطن بكين إلى "ضبط النفس"، قائلة إنّ "الصين يجب ألّا تستخدم الانتقال السياسي في تايوان ذريعة أو سببا لاتّخاذ إجراءات استفزازيّة وقسريّة".