مقتل شاب بطلق ناري في قنا بسبب خلافات عائلية

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي :

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، اليوم السبت، بطلقات نارية في قرية العزب المصري، التابعة لمركز دشنا، محافظة قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية بمصرع شاب بطلقات نارية على زوج شقيقته وابن خالته في قرية العزب، وبعد الفحص تبين مصرع "ش.ف، يبلغ من العمر 40 عامًا، بسبب خلافات عائلية.

وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.