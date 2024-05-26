غارات إسرائيلية على الخيام وعيتا الشعب

أفادت قناة "المنار" عن 4 غارات إسرائيلية استهدفت جنوب وشرق مدينة الخيام في جنوب لبنان. وأكدت أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة جوية استهدفت بلدة عيتا الشعب. ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، تزامنًا مع استمرار الحرب على غزة، في حين يواصل "حزب الله" تنفيذ عمليات عسكرية تجاه مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود الجنوبية اللبنانية.

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