شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هجوم روسي مميت.. "زيلينسكي" يطالب بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي، داعمي أوكرانيا لإرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي، بعد هجوم روسي مميت، استهدف متجر كبير لتجديد المنازل في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم هو "تجل جديد للجنون الروسي". حرب روسيا وأوكرانيا وأضاف: "لا يقدر على قتل الأشخاص وترويعهم بهذه الطريقة الفظيعة إلا مجانين مثل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين."

وأشارت وزارة الدفاع المدني الإقليمية، بأن شخصين على الأقل لقيا حتفهما وأصيب 33 شخصا جراء الهجوم، فيما واصلت طواقم الإطفاء في محاولة دخول المبنى المدمر. هجوم روسيا على المتاجر الأوكرانية وأوضح زيلينسكي أنه كان هناك حوالي 200 شخص في متجر "إبيتسنتر" لتجديد المنازل في وقت الهجوم.

وعلق قائلا: إنه إذا كان لدى أوكرانيا "المزيد من أنظمة الدفاع الجوي الكافية والأكثر حداثة والطيران، لكانت انهارت القوات الجوية الروسية بالطبع منذ أمد طويل، تمامًا مثل أسطول البحر الأسود".

وأشار إلى إسقاط طائرة روسية أخرى من طراز "سو- 25" شرقي البلاد اليوم.

